“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana.

“Verona weekend”: se vi state chiedendo cosa fare in questo fine settimana dal 20 al 22 settembre a Verona, ecco qualche idea. Con settembre che avanza, le iniziative culturali e ricreative non mancano a Verona e dintorni. Musica, sport, tradizioni o buon cibo, c’è sempre qualcosa da fare.

Fiera del Riso a Isola della Scala.

Dal 20 settembre al 13 ottobre, a Isola della Scala la celebre Fiera del Riso, con l’IGP Vialone Nano Veronese protagonista assoluto. I visitatori potranno degustare moltissimi piatti a base di riso, con oltre cinquanta varianti tra cui scegliere. Non mancherannomusica, spettacoli e attività culturali.

Claudio Baglioni in Arena.

Claudio Baglioni torna all’Arena di Verona con “aTUTTOCUOREplus ultra” fino al 28 settembre. Gli otto concerti segnano il commiato del cantante dalle grandi arene.

Ciottolando con Gusto a Malcesine.

Sabato 21 e domenica 22 settembre, la ventesima edizione. L’evento enogastronomico prevede un percorso di 28 tappe, dove si potranno degustare piatti tipici reinterpretati dagli chef locali.

La Rossa incontra il Rosso.

La “Rossa” incontra il “Rosso”: il 21 settembre le Ferrari attraverseranno Verona, Valpolicella e Monte Baldo per una giornata tra motori e cultura enologica. Si è tenuta a Palazzo Barbieri la presentazione della VIII edizione del raduno Ferrari organizzato dall’Automobile Club Verona, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Verona, in collaborazione con cantina Gerardo Cesari, Ineco Official Ferrari Dealer e numerosi altri partners. Il percorso.

Rievocazione storica a Valeggio sul Mincio.

Il Castello Scaligero domenica 22 settembre diventa un teatro medievale. La rievocazione storica farà rivivere atmosfere antiche per un’esperienza unica nella storia.

Rievocazione storica al castello di Montorio.

Il 21 e 22 settembre, il castello di Montorio ospiterà una rievocazione storica intitolata “Montorio 1387-1405: Dalla Scala al Leone”. L’evento offrirà due giorni di full immersion nella storia medievale, con un ricco programma di attività e intrattenimenti.

Un salto nel Medioevo: a Erbè la rievocazione storica.

Tutto pronto per la rievocazione storica di quattro giorni nel parco Due Tioni di Erbè grazie a “1509 L’imboscata Odv”. Il Marchexe de Mantoa in camisa e descalzo, farà rivivere i fasti del passato, con rappresentazioni storiche, danze, spettacoli e laboratori per tutte le età. La data fissata è il 19-20-21-22 settembre. Il programma.

Viaggio nel Tempo al Giardino Sigurtà.

Domenica 22 settembre il Parco Giardino Sigurtà ospiterà la nona edizione di “Viaggio nel Tempo”, per l’occasione si cercano figuranti. Si tratta di un evento che farà rivivere l’atmosfera ottocentesca a Valeggio sul Mincio. Ci saranno carrozze d’epoca, figuranti in abiti storici, balli antichi con musica dal vivo, romantici pic-nic e concorsi di eleganza. Programma.

Festa dello Sport a Verona.

Tutto pronto per la festa dello sport in seconda circoscrizione a Verona: sabato 21 settembre, dalle 15 alle 18:30 nell’Area San Martino, in via Villa 25, vicino alle piscine Santini. L’evento è organizzato dalla Circoscrizione 2 in collaborazione con Uisp Verona e altre associazioni sportive locali.

Legnago è donna: tutto pronto per la “Corsa Rosa”.

Domenica 22 settembre alle 9:30 a Legnago parte la nona edizione della Corsa Rosa: un evento sportivo e sociale, non competitivo. Lanciato nel 2016 e organizzato da Uisp Comitato Territoriale Verona Aps, rivolge un’attenzione speciale alle donne. La Corsa Rosa nasce infatti per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, unendosi al movimento internazionale di ottobre che si colora di rosa per questa causa.

A Bussolengo la grande Festa di Fine Estate.

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre a Bussolengo un fine settimana ricco di eventi con la Festa di Fine Estate. Ci saranno l’open day della Scuola Civica Musicale e la Festa delle associazioni e del volontariato. La festa si farà in piazzale Vittorio Veneto. Tre serate all’insegna della bella musica e del divertimento organizzate dalla Proloco di Bussolengo in collaborazione con l’associazione Scottish Birati. Oltre all’intrattenimento musicale ci saranno anche stand enogastronomici, aperti tutte le sere a partire dalle ore 19. Programma.

Al castello di Villafranca si gustano i sapori veneti e non solo.

Quarta edizione del “Castello dei Sapori”, un evento dedicato alle tradizioni culinarie venete e non solo. La festa si terrà il 20, 21 e 22 settembre nel castello scaligero di Villafranca. Durante queste tre giornate, le eccellenze gastronomiche del Veneto saranno protagoniste attraverso un percorso enogastronomico che celebra i sapori del territorio. Oltre ai prodotti locali, ci sarà l’opportunità di scoprire specialità di altre regioni, creando un vero e proprio viaggio tra i gusti e le tradizioni culinarie italiane. Programma.



Festa delle Associazioni a San Bonifacio.

Domenica 22 settembre la festa dedicata a far conoscere le realtà culturali, sportive e sociali del territorio. Quest’anno sarà possibile anche provare gratuitamente diverse discipline sportive.

Cosplay Italian Cup a Lazise.

Il 22 settembre si terrà al Movieland di Lazise la finale della Cosplay Italian Cup, che vedrà i migliori cosplayer d’Italia sfidarsi per il titolo di Campione Italiano.

Animali, musica e birra all’inedito Oktoberfest al Parco di Bussolengo.

Un inedito Oktoberfest al Parco Natura Viva di Bussolengo: dal 21 settembre al 6 ottobre sarà il palcoscenico della festa bavarese. Durante l’evento, ci saranno giochi popolari per bambini, musica dal vivo, piatti tipici e la tradizionale birra tedesca. In quattro serate speciali, il parco sarà aperto fino alle 22, con un percorso illuminato che guiderà i visitatori alla House of Giants, passando per il ponte dei panda rossi. I panda rossi inaugureranno l’evento con il Red Panda Day, che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 settembre.

Birra bavarese e luna park per l’Oktoberfest in Borgo Roma.

Prodotti tipici bavaresi ma anche tanta buona birra tedesca. Fino al 26 settembre tornano a Verona i sapori della Baviera nel parcheggio P2 di via Ongaro, in zona fiera. L’iniziativa, giunta alla settima edizione e organizzata dall’associazione di promozione sociale ‘Musica e colori’ con il sostegno del Comune e della Quinta Circoscrizione, rappresenta un altro importante segnale di ripartenza nell’ambito delle manifestazioni veronesi, colpite duramente dalla pandemia.

Verona Oktoberfest a San Giovanni Lupatoto.

Dal 19 al 28 settembre, San Giovanni diventa una piccola Baviera. Gli amanti della birra e delle tradizioni tedesche potranno vivere l’atmosfera tipica dell’Oktoberfest senza fare tanta strada.

“Ti aspetto al parco” non è una minaccia ma l’invito a una festa.

“Ti aspetto al parco”: gioco, spettacoli e iniziative diverse per divertirsi e stare insieme al parco del Bastione delle Maddalene. Dopo il successo dello scorso anno, anche per questo autunno torna l’iniziativa del comune di Verona – Circoscrizione 1^, “Ti aspetto al Parco”. L’appuntamento è per il 21 e 28 settembre e 5 ottobre, dalle 15 alle 18. L’evento è organizzato con il supporto di Hermete Cooperativa Sociale. Programma.

Mercato dell’antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio.

Domenica 22 settembre oltre 100 espositori animeranno le vie del centro con pezzi d’epoca e oggetti di collezionismo.