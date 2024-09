Isola della Scala, la Fiera del Riso 2024 sarà totalmente green

La Fiera del Riso di Isola della Scala edizione 2024 sarà totalmente green grazie alla collaborazione con Agsm Aim.

La 56esima edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala sarà all’insegna del rispetto dell’ambiente grazie alla collaborazione con Agsm Aim, main sponsor della kermesse che si terrà dal 20 settembre al 13 ottobre.

Quest’anno, infatti, l’importante expo potrà vantare la certificazione green perché tutta l’energia utilizzata per l’evento sarà 100% proveniente da fonti rinnovabili, quindi a zero emissioni.

“Il Gruppo Agsm Aim è orgoglioso di affiancare la Fiera del Riso che quest’anno, per la prima volta, utilizzerà per tutta la manifestazione solo energia verde certificata – commenta Federico Testa, presidente del Gruppo Agsm Aim. – Il nostro compito è quello di sostenere le realtà, come la Fiera del Riso, che scelgono di contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale. Per noi è motivo di orgoglio poter fornire la nostra energia pulita, che non inquina, a una delle più importanti fiere di monoprodotto del nostro Paese”. Durante i giorni della Fiera Agsm Aim sarà presente all’interno dei padiglioni espositivi con il proprio personale per offrire anche a tutti i partecipanti le proprie offerte green.