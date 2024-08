“Fiera del Riso di Isola? Nessun rischio di chiusura anticipata”

L’assessore regionale Roberto Marcato rassicura la Fiera del Riso di Isola della Scala: nessun rischio di chiusura anticipata.

E’ lo stesso assessore regionale al Commercio, Roberto Marcato, a rassicurare sul regolare svolgimento della Fiera del Riso di Isola della Scala. In programma quest’anno dal 20 settembre al 15 ottobre. Nessun rischio di chiusura anticipata, dunque, dopo che proprio Marcato aveva voluto introdurre nel nuovo “codice del commercio” (che in ogni caso deve passare al vaglio delle commissioni e poi essere votato in consiglio regionale) la riduzione da 30 a 15 dei giorni consecutivi in cui sarà possibile “somministrare in via temporanea cibi e bevande in occasioni di manifestazioni, sagre e fiere”.

“Il confronto è aperto – ha sottolineato l’assessore regionale – e comunque dal provvedimento sarebbero escluse sagre e fiere tradizionali”. Ambito nel quale rientra quindi a pieno titolo la Fiera del Riso di Isola della Scala, quindi, come anche, per esempio, la Fiera della Polenta di Vigasio, quest’ultima in programma tra ottobre e novembre.

Insomma, la Fiera del Riso non si tocca. E l’edizione 2024 promette oltre 50 varianti di piatti a base di riso, insieme a nuovi padiglioni climatizzati, installazioni artistiche e spettacoli dal vivo.

Qui il programma dettagliato.