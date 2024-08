Isola della Scala: pronta la Fiera del Riso, ma rischia la chiusura anticipata

Isola della Scala: pronta per la Fiera del Riso, ma rischia la chiusura anticipata.

Isola della Scala: pronta per la Fiera del Riso, ma rischia la chiusura anticipata a causa di una possibile nuova norma Regionale. Dal 20 settembre al 13 ottobre, Isola della Scala si prepara ad accogliere la 56ª Fiera del Riso, ma quest’anno l’evento potrebbe subire un cambiamento. Nuove normative proposte dalla Regione, vorrebbero ridurre da 30 a 15, i giorni consecutivi in cui è consentito servire cibi e bevande durante fiere e sagre. Questo perché la lunga durata, arrecherebbe un danno a ristoratori e a proprietari di bar.

Nonostante questa possibile modifica, l’edizione 2024 promette di sorprendere i visitatori con numerose novità. Oltre 50 varianti di piatti a base di riso saranno protagoniste dell’evento, insieme a nuovi padiglioni climatizzati, installazioni artistiche e spettacoli dal vivo. Il programma sarà ricco di attività pensate per tutte le età, con eventi culturali, aree dedicate alle famiglie, mostre interattive, cene a tema e un luna park per il divertimento di grandi e piccoli.

Un altro appuntamento imperdibile sarà la terza edizione di Taste of Earth, che porterà in fiera eccellenze gastronomiche e artigianali provenienti da diverse parti del mondo. Per chi desidera un’esperienza culinaria raffinata, il ristorante della fiera offrirà un servizio à la carte, gestito dagli chef dell’associazione Cuochi Scaligeri in collaborazione con Enaip Veneto.

Qui il programma dettagliato.