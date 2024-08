Hostaria Verona: il festival del vino stappa la sua 10ima edizione, aperte le prevendite.

Le prevendite sono ufficialmente aperte per la 10ima edizione di Hostaria, il Festival del vino che trasformerà il centro storico di Verona in un grande palcoscenico enogastronomico. Dall’11 al 13 ottobre l’evento, che quest’anno porta il titolo “Sarà un’ottima annata”, promette di essere una celebrazione top del vino e della cucina italiana.

Verona per tre giorni diventerà una grande osteria openair, e offrirà ai winelovers, tante etichette da scoprire e degustare. Tra le novità di quest’edizione, la première esclusiva del 10 ottobre a Villa Brasavola de Massa, dedicata a partner e cantine.

Dal venerdì alla domenica, il festival sarà una combinazione di degustazioni, eventi culturali e intrattenimento, con un forte focus sulla sostenibilità e l’impatto sociale. Tantissime le proposte gastronomiche e i vini provenienti da diverse regioni italiane, da Veneto e Friuli Venezia Giulia a Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana e Salento.

Il biglietto per Hostaria Classico, acquistabile sul sito www.hostariaverona.com, al costo di 18 euro, include otto token degustazione, due “chicche” e un kit con calice in Tritan e taschina. Inoltre, con un supplemento di un euro, è incluso anche un abbonamento giornaliero all’autobus urbano, per facilitare gli spostamenti e garantire una visita senza pensieri.