Ciclista investito sulla rotonda a Bovolone, elitrasportato in ospedale

Bovolone, ciclista investito sulla rotonda.

Un grave incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile, ha coinvolto un ciclista investito a Bovolone. Secondo le prime informazioni raccolte, intorno alle 17.30 una persona in sella alla sua bicicletta è stata investita da un’auto mentre percorreva la rotonda di via Madonna, a Bovolone.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero di Verona emergenza. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, lo sfortunato ciclista investito è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni sono gravi. Presenti, per i rilievi e per accertare quanto accaduto, anche le forze dell’ordine.

(notizia in aggiornamento)