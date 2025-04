Carofiglio in scena a Verona con “Il Potere della Gentilezza”

Verona: Riflessioni sul “Potere della Gentilezza” con Gianrico Carofiglio e il sax di Piero Delle Monache.

Domenica 11 maggio, lo scrittore Gianrico Carofiglio sarà protagonista al Teatro San Michele di Verona con “Il Potere della Gentilezza”. Si tratta di uno speciale recital-conversazione accompagnato dal sax di Piero Delle Monache. L’evento inizierà alle 20.30 e i biglietti sono disponibili su Ticketone.

Lo spettacolo, organizzato da Patagonia Pictures, è un’occasione per riflettere sull’importanza della gentilezza come scelta consapevole e atto di coraggio. Carofiglio propone una vera e propria orazione civile che affronta temi come il dubbio, la responsabilità individuale e il potere trasformativo delle parole.

Attraverso il dialogo con il pubblico e l’accompagnamento musicale dal vivo, l’autore invita a considerare la gentilezza non come debolezza, ma come uno strumento essenziale per contrastare semplificazioni, violenza e autoritarismo.