Hellas-Napoli, paura scontri: pronto il piano per la sicurezza.

Hellas-Napoli, paura scontri, ma è pronto il piano per la sicurezza: il Questore di Verona ha presieduto questa mattina 16 agosto, il Tavolo tecnico. La partita è in programma per domenica 18 allo Stadio Bentegodi. Prevista la presenza di circa 20mila spettatori, tra i quali poco meno di 2mila tifosi ospiti provenienti da regioni diverse della Campania.

All’indomani della pubblicazione dei calendari, infatti, considerato il profilo di rischio della gara, il Questore di Verona aveva richiesto all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di non consentire la vendita ai gruppi ultras partenopei.

Di seguito la proposta è stata condivisa e formalizzata con provvedimento del Prefetto di Verona, che ha stabilito le seguenti prescrizioni:

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania .

. Vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio escluso quello destinato agli ospiti riservata ai soli residenti nella Regione Veneto ovvero ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’Hellas Verona FC, ovunque residenti.

Nel corso dell’ultimo incontro dello scorso anno, infatti, le Forze dell’Ordine furono costrette a ripetuti interventi a causa di comportamenti violenti di frange di entrambe le tifoserie, le quali, nei giorni successivi, sono state colpite da 104 D.A.Spo emessi dal Questore di Verona.

Nel corso del Tavolo Tecnico l’obiettivo condiviso è stato quello di richiamare alla responsabilità sportiva l’intera comunità di appassionati veronesi, affinché domenica si viva una giornata di sport. Nell’ambito della quale non sarà tollerata alcuna forma di illegalità che, ove dovesse verificarsi, sarà sanzionata con le conseguenze previste dalla legge.

Alle due società sportive presenti alla riunione con propri rappresentanti è stato chiesto di far passare il messaggio di sport e legalità. Nonché di fornire, attraverso tutti i canali possibili, le informazioni per gli ospiti circa le vie di afflusso presidiate dalle forze di polizia.

Ecco le vie presidiate dalla polizia.