Incidente su viale Piave, viabilità in tilt davanti alla fiera: ferito uno scooterista

Incidente su viale Piave, viabilità in tilt davanti alla fiera di Verona: ferito uno scooterista.

Sul cavalcavia di viale Piave a Verona, c’è stato un incidente alle 10 circa: coinvolti un’automobile e uno scooter, il cui conducente è rimasto ferito nell’impatto.

L’intervento dei sanitari del 118, arrivati con ambulanza e automedica, ha permesso di prestare immediata assistenza allo scooterista ferito, le cui condizioni non sono ancora note.

L’episodio si è verificato mentre era in corso la seconda giornata di Vinitaly, evento che ha già comportato un incremento del traffico in tutta l’area fieristica. La polizia locale è intervenuta sul posto per eseguire i rilievi e gestire la viabilità, molto rallentata anche a causa dell’incidente.