Lotto: pioggia di euro a Verona mentre in Veneto si esulta per il 10eLotto.

Doppietta da oltre 36mila euro a Verona protagonista dell’ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews. Baciate dalla fortuna le rivendite di via dei Lamberti dove è stata centrata la vincita più alta del 5 aprile con un ambo da 25mila euro. A questa vittoria si aggiungono altri 11.550 euro vinti in via Farinati degli Uberti.

10eLotto: in Veneto vinti 70mila euro.

Doppietta in Veneto nel 10eLotto. Nel concorso di venerdì 4 aprile, come riporta Agipronews, pari a 70mila euro: a Mirano, in provincia di Venezia, portati a casa 50mila euro con un 9 ‘Oro’ centrato a via Stazione. Mentre a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, vinti 20mila euro con un 9 in via Rolando da Piazzola.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro di euro da inizio 2025. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro, per un totale di oltre 373 milioni di euro da inizio 2025.