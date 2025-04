Sicurezza, comune di Verona e forze dell’ordine incontrano i cittadini

Incontro sulla sicurezza al cinema teatro di San Massimo: comune di Verona e forze dell’ordine incontrano i cittadini.

Per la seconda volta l’amministrazione comunale di Verona e i rappresentanti delle forze dell’ordine si confrontano sui temi che stanno a cuore ai più. L’incontro svolgerà lunedì 14 aprile, alle ore 20.30 al cinema teatro San Massimo in via Brigata Aosta 6, in Circoscrizione 3^, ed è rivolto ai residenti delle Circoscrizioni 2^, 3^, 4^ e 5^.

“Prosegue il dialogo con i cittadini e le cittadine per far conoscere la città e gli aspetti legati ai temi della sicurezza e della convivenza sociale – ha sottolineato l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi –. E’ capitato altre volte che siano state proposte occasioni di incontro su temi specifici, come quello realizzato sulle truffe agli anziani o quello sul consumo di droga con l’ex Questore Massucci. Questa però è una nuova opportunità, strutturata su due momenti pubblici, il primo già realizzato a marzo per le Circoscrizioni 1^, 6^, 7^ e 8^. E’ importante partecipare, perché è giusto che di sicurezza ne parli chi se ne occupa in modo professionale, attraverso un confronto franco e autorevole, lontano da slogan e da strumentalizzazioni”.