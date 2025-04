Ruba un marsupio da un’auto in pieno centro e tenta la fuga: 23enne arrestato

Un 23enne è stato arrestato per rapina impropria dopo aver rubato un marsupio da un’auto in pieno centro a Verona.

La scorsa notte, tra domenica 6 e lunedì 7, i carabinieri di Verona hanno arrestato per rapina impropria un 23enne, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane era stato notato in via degli Alpini/Gran Guardia di piazza Bra da un agente scelto della polizia penitenziaria libero dal servizio mentre rubava un marsupio lasciato sui sedili di un’auto in sosta. Immediatamente veniva allertato il 112 e il 23enne, che per non dare nell’occhio aveva preso a camminare per le vie del centro con il marsupio appena rubato messo a tracolla come se fosse il proprio, veniva intercettato da una gazzella dei carabinieri in via Roma.

Alla vista dell’auto, però, cambiava repentinamente direzione e tornava sui propri passi ma a tal punto veniva fermato dall’agente della polizia penitenziaria che lo stava seguendo e da un altro carabiniere che nel frattempo giungeva in suo aiuto. Il 23enne, vistosi ormai scoperto, dopo un primo vanno tentativo di fuga verso via Manin, ingaggiava una violenta colluttazione con le forze dell’ordine che, con non poca fatica, riuscivano a bloccarlo; recuperato il marsupio è stato, poi, riconsegnato al legittimo proprietario nel frattempo individuato dai militari.

Calci ai finestrini della gazzella.

Durante l’accompagnamento in caserma il giovane colpiva con violenti calci i finestrini posteriori della gazzella dei carabinieri e anche negli uffici andava in escandescenza.

In considerazione della condotta tenuta e da quanto emerso dagli accertamenti compiuti i carabinieri, informata la Procura della Repubblica di Verona, hanno quindi arrestato il 23enne. Condotto oggi in Tribunale per la celebrazione del processo con rito direttissimo, giovane ha patteggiato una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa. Infine, a suo carico il Giudice scaligero ha anche decretato l’espulsione dall’Italia.