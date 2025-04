Via al cantiere di Minerbe: ciclabile e messa in sicurezza della viabilità

Parte a Minerbe il cantiere che dovrà mettere in sicurezza la viabilità.

Parte la riqualificazione del tratto di strada di Minerbe che collega via Verdi, viale dell’Industria e via Ronchi, alla presenza della vice presidente e assessore a Infrastrutture e trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti. Una nuova ciclabile che sarà realizzata grazie alla legge regionale sulla sicurezza stradale.

“Diamo il via oggi alla riqualificazione di un tratto stradale a Minerbe – ha detto De Berti – con l’obiettivo di mettere in sicurezza il collegamento tra via Verdi, viale dell’Industria e via Ronchi. I lavori prevedono la modifica della sezione stradale e l’introduzione di zone 30 a favore della mobilità di lavoratori, studenti e residenti”.

“Sarà realizzato – prosegue – un percorso ciclopedonale quale alternativa sostenibile per gli spostamenti casa lavoro e per il tempo libero, grazie all’interconnessione con altre ciclabili. Un intervento atteso dal territorio, attuato in sinergia con l’amministrazione locale, con un investimento di 700 mila euro, di cui 490 mila assegnati al Comune dalla Regione a seguito dell’aggiudicazione di un bando della legge 39/1991 sulla sicurezza stradale, per una mobilità sempre più sicura, intermodale e sostenibile”.