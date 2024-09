Animali, musica e birra all’inedito Oktoberfest al Parco di Bussolengo

Animali, musica e birra tedesca all’inedito Oktoberfest al Parco di Bussolengo.

Un inedito Oktoberfest al Parco Natura Viva di Bussolengo: dal 21 settembre al 6 ottobre sarà il palcoscenico della festa bavarese. Durante l’evento, ci saranno giochi popolari per bambini, musica dal vivo, piatti tipici e la tradizionale birra tedesca. In quattro serate speciali, il parco sarà aperto fino alle 22, con un percorso illuminato che guiderà i visitatori alla House of Giants, passando per il ponte dei panda rossi. I panda rossi inaugureranno l’evento con il Red Panda Day, che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 settembre.

Maria Ordinario, direttore marketing & sales del Parco Natura Viva, spiega che l’evento unisce divertimento e salvaguardia delle specie a rischio di estinzione. Oltre ai festeggiamenti tradizionali, ci saranno cene bavaresi con musica folk e country. Le quattro serate speciali si svolgeranno nelle aree Animaliadi e Timbavati, mentre nei fine settimana saranno disponibili giochi tradizionali come la corsa con i sacchi, il tiro alla fune e il bowling con le zucche. Tutte le attività sono pensate per famiglie e per chi vuole trascorrere tempo immerso nella natura e nella biodiversità.

Katia Dell’Aira, responsabile del settore educativo del Parco, sottolinea l’importanza di sensibilizzare il pubblico sulla conservazione delle specie minacciate. Oggi, 45.300 specie sono classificate come minacciate di estinzione. Per coinvolgere un pubblico ampio, il parco offrirà attività educative e divulgative, come la lettura animata del Kamishibai dedicata alla piccola panda rossa Ping e incontri con Filippo Zibordi sul tema della convivenza tra uomo e orso. Non mancheranno attività per bambini, come “Keeper per un giorno” e cacce al tesoro.

Per maggiori dettagli su date, orari e tariffe, visitate il sito eventi.parconaturaviva.it/oktoberfest.