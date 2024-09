Schianto all’alba in A4, con l’auto contro un camion: due morti

Incidente mortale, intorno alle 5.30 di giovedì 19 settembre, nel tratto a tre corsie tra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia.

Incidente mortale questa mattina, giovedì 19 settembre, nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’auto: non c’è stato nulla da fare per le due persone che viaggiavano sulla vettura, due cittadini croati di 40 e 65 anni.

Il sinistro è accaduto poco prima delle 5.30 al chilometro 482 + 600, all’altezza del comune di Porpetto. Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi procedevano lungo la corsia centrale di sorpasso. Al momento dell’incidente la circolazione scorreva normalmente. Per cause in corso di accertamento, l’auto ha tamponato violentemente l’autoarticolato.

Sul luogo del sinistro sono giunti la polizia stradale, i vigili del fuoco, l’elisoccorso, il 118 e il personale di Autostrade Alto Adriatico.