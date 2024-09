Al via i gruppi di cammino e la festa dello sport in seconda circoscrizione a Verona.

Tutto pronto per la festa dello sport in seconda circoscrizione a Verona: sabato 21 settembre, dalle 15 alle 18:30 nell’Area San Martino, in via Villa 25, vicino alle piscine Santini. L’evento è organizzato dalla Circoscrizione 2 in collaborazione con Uisp Verona e altre associazioni sportive locali.

Durante la festa ci saranno esibizioni, dimostrazioni e prove gratuite di diversi sport. L’obiettivo è far conoscere ai partecipanti, soprattutto ai giovani, le varie discipline sportive e aiutare chi vuole iniziare a praticare sport a scegliere l’attività più adatta.

Chi partecipa potrà provare sport come calcio, pallavolo, rugby e atletica. Chi completa almeno sei attività riceverà una medaglia. La Festa dello Sport fa parte delle attività della Settimana Europea dello Sport, che si terrà dal 23 al 30 settembre, per promuovere uno stile di vita sano e attivo.

Gruppi di Cammino.

Inoltre, da oggi martedì 17 settembre, ripartono i Gruppi di Cammino. Per quattro settimane, ogni martedì e giovedì alle 18, i cittadini possono camminare all’aria aperta insieme, partendo dalla sede Uisp, sempre in via Villa 25. L’attività è gratuita e aperta a tutti, senza bisogno di iscrizione.

La camminata dura almeno un’ora, guidata da un esperto, su percorsi diversi. L’obiettivo è promuovere il benessere fisico, ridurre lo stress e favorire la socializzazione.