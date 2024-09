Lago di Garda, grande successo per la giornata ecologica: raccolti 220 kg di rifiuti.

Grande successo per la seconda edizione della giornata ecologica al lago di Garda del 15 settembre: raccolti 220 kg di rifiuti. La “360 Path Cleanup” è stata una giornata dedicata alla pulizia dei sentieri del Monte Baldo e delle spiagge di Malcesine. L’evento, organizzato dal portale sportivo 360Gardalife, ha coinvolto oltre 60 volontari che hanno raccolto proprio una “montagna” di rifiuti.

I volontari, divisi in cinque gruppi, hanno ripulito le aree raccogliendo tanti mozziconi di sigaretta, bottigliette di plastica, vetro, rifiuti di vecchi cantieri e perfino copertoni, un cric e un cellulare. Questa raccolta ha evidenziato l’importanza di prendersi cura dell’ambiente e di agire concretamente per preservare la bellezza naturale del Lago di Garda.

L’iniziativa ha coinvolto residenti e turisti di tutte le età, creando un forte spirito di comunità. Durante la raccolta, molti turisti si sono fermati per ringraziare i volontari, dimostrando che anche piccoli gesti possono sensibilizzare e ispirare altre persone a prendersi cura della natura.

Angela Trawoeger e Alice Zorzi, organizzatrici dell’evento, si sono dette entusiaste del successo della giornata, sottolineando quanto sia importante coinvolgere anche i più giovani. “Sono loro il futuro e avranno il compito di proteggere l’ambiente negli anni a venire“, affermano.

Dopo la raccolta, i partecipanti hanno trascorso un pomeriggio rilassante in spiaggia con una sessione di yoga, per riconnettersi con la natura. La 360 Path Cleanup è solo una delle tante iniziative di 360Gardalife, che ha già in programma altre attività per il 2025, tutte mirate a promuovere uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.