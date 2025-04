Ubriaco minaccia i carabinieri con i cocci di bottiglia: arrestato

Serata movimentata a San Bonifacio: ubriaco minaccia i carabinieri e viene arrestato.

Serata movimentata quella di ieri, domenica 6 aprile, a San Bonifacio. A seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa relativa a un soggetto in stato confusionale che si aggirava a piedi in via Fontanelle, i carabinieri di Soave intervenivano sul posto rintracciando il 35enne, di origine nord africana, in gravissimo stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche che improvvisamente, dopo aver lanciato contro i carabinieri due bottiglie di birra che aveva con sè, ha afferrato un coccio di bottiglia e li ha minacciati. A quel punto veniva bloccato grazie anche all’intervento di un secondo equipaggio del Nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio.

Il giovane, poi arrestato per l’ipotesi di reato di “violenza e resistenza a pubblico ufficiale”, come da direttive della Autorità Giudiziaria scaligera, nella mattinata odierna è comparso dinanzi al Tribunale che ha convalidato l’arresto; il 35enne ha patteggiato la pena di 3 mesi di reclusione.

Guida in stato di ebbrezza.

Sempre nella serata di ieri, a San Bonifacio, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un utente della strada, trovato a bordo del proprio veicolo con un tasso alcolemico pari a 2,53 g/l; contravvenzionato un altro automobilista anche lui alla guida in stato di ebbrezza; sanzionato amministrativamente un cittadino per detenzione di modica quantità di stupefacente per uso personale e infine si è proceduto nei confronti di un altro per “ubriachezza molesta”.