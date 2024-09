Da Verona a Padova: mille km di corsa e in bici per sostenere le cure ai bambini.

Da Verona a Padova: mille km di corsa e in bici per sostenere le cure ai bambini, passando per le piazze del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Atleti e appassionati, di corsa o su due ruote, attraverseranno Verona, Vicenza, Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone, Udine, Trieste, Venezia e Padova, per solidarietà.

Venti tra runner e ciclisti si sono dati appuntamento il prossimo 20 settembre in terra scaligera per la partenza di una staffetta di 48 ore non stop per l’associazione Team for Children. Circa mille chilometri da percorrere, con quasi 6 mila metri di dislivello positivo, per raccogliere fondi per la Chirurgia Pediatrica dell’ospedale di Padova, che sarà anche l’arrivo della staffetta la mattina del 22 settembre.

Quella del 2024 è la terza edizione dell’iniziativa nata tre anni fa come “Ride for Children”. L’obiettivo è portare nelle principali piazze del nord-est consapevolezza e sensibilizzazione e raccogliere fondi per l’associazione Team for Children. Questa collabora con i medici dell’Oncoematologia pediatrica di Padova, con il desiderio di unire la passione per i lunghi percorsi in sella alla bici e di corsa, all’aiuto dei bambini con gravi patologie.