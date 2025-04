Rompe la finestra e si introduce di notte nel circolo sportivo: arrestato 54enne

Un 54enne è stato arrestato per furto dopo essersi introdotto di notte all’interno del circolo sportivo di Maccacari, a Gazzo Veronese.

Nella tra venerdì e sabato, dopo una serie di furti segnalati nella frazione Maccacari del comune di Gazzo Veronese, i carabinieri di Gazzo Roncanova hanno arrestato, in flagranza di reato, un 54enne, della zona già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di furto aggravato e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

L’arresto è scattato nel corso di una perlustrazione, I carabinieri, nel pattugliare la frazione di Maccacari, hanno notato un individuo, con il capo parzialmente travisato da un cappellino, aggirarsi con fare sospetto nei pressi del locale circolo sportivo, sede dell’associazione dilettantistica “Boys Gazzo”. L’uomo, nel giro di pochissimi istanti, è stato notato accedere all’interno del circolo, dopo aver scardinato una finestra.

Colto sul fatto.

Immediatamente intervenuti, i militari hanno bloccato il 54enne all’interno del locale, trovandolo in possesso della refurtiva, consistente in una modesta somma di denaro e varie bevande, il tutto appena asportato dal fondo cassa e dagli espositori; inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un punteruolo, utilizzato per forzare l’accesso al centro sportivo.

Pertanto, il 54enne è stato dichiarato in arresto e, informata la Procura della Repubblica di Verona, condotto presso la caserma del Comando Stazione Carabinieri di Gazzo Roncanova per le formalità di rito. Nella mattinata odierna l’uomo è stato tradotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviato l’udienza a luglio 2025 disponendo la liberazione.