Sgombero all’ex Tiberghien, trovato un “accampamento abusivo”

Intervento della polizia locale di Verona all’ex Tiberghien, all’interno trovato un “accampamento abusivo: due denunciati.

Nella giornata di venerdì 4 aprile, dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti, la polizia locale di Verona con la relativa proprietà ha fatto ingresso nell’area dell’ex Tiberghien, dove sarebbe stato trovato un vero e proprio accampamento. Due le persone trovate all’interno, entrambe risultate irregolari sul territorio nazionale e già conosciute dalle forze dell’ordine, oltre che prive di documenti.

In seguito all’identificazione e la verifica che non ci fossero provvedimenti dell’autorità giudiziaria, entrambi i soggetti sono stati denunciati per “invasione di edificio”.

L’area in cui sono rimasti alcuni immobili ritenuti “archelogia industriale” e pertanto da tutelare, fa sapere una nota di palazzo Barbieri, è tornata ad essere “una zona monitorata dalla polizia locale, proprio per la presenza di soggetti dediti anche allo spaccio di sostanze stupefacenti”.