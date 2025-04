Tra i nuovi Alfieri della Repubblica ci sono anche tre giovani veronesi

Tra i 29 nuovi Alfieri della Repubblica insigniti dell’attestato dal presidente Mattarella ci sono anche tre giovani veronesi.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà: tre di loro sono veronesi.

Si tratta di Maddalena Albiero, Giada Baltieri e Erik Kokoshi. Queste le motivazioni per i tre giovani veronesi.

Chi sono i tre Alfieri della Repubblica veronesi e perchè.

Maddalena Albiero, 11/9/2007, residente a Bardolino – Per essere riuscita, con la poesia, a esprimere sentimenti, timori, sogni che sono comuni ai ragazzi della sua età. E per averne fatto occasione di crescita dialogando e coinvolgendo tanti altri giovani.

Maddalena ama le parole con cui ha iniziato a giocare fin da bambina. Attraverso la poesia è riuscita a trasformare l’insicurezza in determinazione, facendo della sua sensibilità un punto di forza. Scrivere l’ha aiutata ad affrontare momenti difficili dell’adolescenza. Ha presentato la sua prima pubblicazione al Salone del Libro di Torino e si impegna a promuovere fra i coetanei momenti di riflessione sull’amicizia, gli amori, le delusioni, le speranze che sono i temi dei suoi versi.

Giada Baltieri, 17/2/2008, residente a Caldiero – Per il coraggio con cui affronta l’osteogenesi imperfetta, malattia genetica rara e tuttora poco conosciuta. Grazie al suo sorriso e alla sua energia è diventata la mascotte di un importante evento sportivo a sostegno della ricerca.

Giada convive con l’osteogenesi imperfetta, condizione genetica rara, e nonostante le difficoltà si impegna come volontaria per promuovere la conoscenza di questa malattia e per raccogliere fondi destinati a progetti di ricerca. Con la sua tenacia è divenuta la mascotte di una importante manifestazione podistica proprio a sostegno della ricerca. Partecipa a eventi e incontri nelle scuole per sensibilizzare i coetanei sulle tematiche della disabilità, dando forza a chi affronta situazioni simili alla sua.

Erik Kokoshi, 21/4/2013, residente a Verona – Per la solidarietà e la sensibilità dimostrate leggendo per una vicina di casa non vedente. La naturalezza del suo gesto sottolinea il valore straordinario dell’amicizia, capace di superare qualsiasi barriera, anche quella generazionale.

Erik condivide il suo amore per la lettura con la signora Paola, una vicina di casa che purtroppo ha perso la vista qualche anno fa. Paola, colpita dal desiderio di apprendere di Erik, gli dona periodicamente dei libri. Così Erik per ricambiare la generosità della sua amica ha iniziato a mandarle dei messaggi vocali in cui legge per lei capitoli dei libri che più le piacciono.

Mattarella ha assegnato anche 4 targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, anch’esse espressione dei valori di solidarietà, inclusione e accoglienza.

Le congratulazioni del presidente Fontana.

“Mi congratulo con gli Alfieri della Repubblica nominati dal presidente Sergio Mattarella. Sono particolarmente felice che ben tre giovani siano del territorio veronese: Erik Kokoshi, Giada Baltieri e Maddalena Albiero. A loro rivolgo complimenti speciali e un ringraziamento per l’esempio e la sensibilità espressi. Le loro storie danno speranza al mondo. Ogni gesto, ogni testimonianza positiva è un contributo fondamentale offerto alla società che merita di essere valorizzato”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.