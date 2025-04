Pescatore veronese 67enne trovato senza vita nel lago di Fortezza

Tragedia in Alto Adige: trovato il corpo senza vita di un pescatore 67enne veronese nel lago artificiale di Fortezza.

Il corpo senza vita di Alberto Bernardi, pescatore 67enne originario di Pescantina e residente a Bressanone, è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 4, nel lago artificiale di Fortezza, in Alto Adige. A dare, come riporta Rainews, l’allarme alcuni passanti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: per il 67enne non c’era ormai più nulla da fare. Le cause del decesso restano al momento da chiarire. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, ma saranno le indagini dei carabinieri a fare luce sulla dinamica dell’accaduto.