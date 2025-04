Centurione in piazza Bra chiede soldi ai turisti per le foto: pizzicato dai vigili

Blitz della polizia locale di Verona in piazza Bra: sanzionati tre venditori abusivi e un centurione che chiedeva soldi per le foto.

Nella giornata di venerdì 4 aprile la polizia locale di Verona è intervenuta in zona piazza Bra dove ha sorpreso tre venditori abusivi, che sono stati sanzionati e la cui merce è stata sequestrata, così come è stato sanzionato un cittadino che era intento a chiedere soldi ai turisti, dai 5 ai 20 euro, per farsi fotografe come centurione. I vestiti, la riproduzione dell’elmo romano e la spada sono stati sequestrati.

Inoltre sono stati 34 i verbali effettuati ai “soliti” accattoni e lavavetri tra il centro storico e i principali semafori della circonvallazione tra lunedì e venerdì. Con il Vinitaly scatta il piano predisposto dal comando di via del Pontiere, per controlli straordinari che verranno incrementati, anche rispetto ai bagarini, false associazioni di beneficenza e soggetti dediti al gioco delle tre campanelle e relative truffe, con falsi giocatori che invogliano i turisti a giocare dai 50 ai 200 euro per indovinare dove si trovi la pallina sotto le campanelle dorate.