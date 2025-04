Vinitaly, ci siamo: scatta il piano viabilità del comune di Verona.

Ci siamo: da domani, domenica 6, fino al 9 aprile a Verona c’è Vinitaly, e per garantire un accesso facile e organizzato, il comune di Verona, Veronafiere e le autorità locali hanno predisposto un piano di viabilità, trasporti e parcheggi.

Il salone internazionale dei vini e distillati si conferma evento di riferimento per il business del settore, con la presenza di 4.000 aziende espositrici all’interno di 18 padiglioni e buyer in arrivo da 140 Paesi.

L’inaugurazione.

L’inaugurazione del 57° Vinitaly è in programma domani, domenica 6 aprile alle 11, in Auditorium Verdi al Palaexpo. Ad aprire i lavori sarà il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, con gli interventi di saluto del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, del presidente della Provincia, Flavio Massimo Pasini, e la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, in rappresentanza delle istituzioni europee.

A seguire un talk condotto dalla giornalista Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore del TG2, a cui partecipano: il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, la presidente del Ceev, Marzia Varvaglione, il presidente di Agenzia ICE, Matteo Zoppas, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Conclude dal podio, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Come arrivare alla fiera.

In treno : La stazione Verona Porta Nuova è a soli 2 km da Veronafiere. Sono disponibili bus navetta gratuiti ogni 15 minuti dalle 8:30 alle 20:30. È possibile raggiungere la fiera anche a piedi in circa 10 minuti grazie a un percorso ciclopedonale segnalato.

: In aereo : L’aeroporto Valerio Catullo è collegato alla stazione di Verona Porta Nuova tramite il servizio Verona Airlink , attivo ogni 20 minuti. Dalla stazione, si può proseguire con le navette gratuite per la fiera.

: In auto : Per chi arriva dall’ A4 , l’uscita consigliata è Verona Sud . Dall’ A22 , l’uscita consigliata è Verona Nord . Sono disponibili parcheggi gratuiti serviti da bus navetta per la fiera.

:

Parcheggi disponibili.

Gratuiti con navetta : Parcheggio Stadio (via dello Sport) : 3.500 posti, attivo 24 ore su 24. Parcheggio Genovesa (Strada della Genovesa) : 800 posti, aperto dalle 6:00 alle 21:00.

: A pagamento : Parcheggio P3 – Ex Mercato Ortofrutticolo : 1.100 posti, 25€/giorno. Parcheggio Adigeo : 1.000 posti, 15€/giorno.

: Per giornalisti e espositori : Parcheggio riservato in P1 – Scalo ferroviario . Altri parcheggi dedicati con permesso speciale.

: Bus turistici e camper : Aree dedicate presso il Parcheggio Stadio e P1 – Scalo ferroviario . Tariffe: 45€/giorno per bus turistici, 30€/giorno per camper. Possibilità di sosta al Camping Verona Village .

:

Trasporti pubblici e navette gratuite.

Autobus urbani Atv . Linee 61, 23, 24 e 73 nei giorni feriali. Linee 91 e 98 nei giorni festivi. Biglietto urbano : 1,50 euro via app / 2 euro a bordo.

. Bus navetta gratuiti (operativi dalle 6 alle 21). Linea A : Piazza Bra – Fiera. Linea B : Stazione Porta Nuova – Fiera. Linea C : Parcheggio Stadio – Fiera. Linea G : Parcheggio Genovesa – Fiera. Linea H : Parcheggio Adigeo – Fiera.

(operativi dalle 6 alle 21).

Vinitaly, modifiche alla viabilità.