Deborah Compagnoni taglia il nastro: brindisi olimpico a Vinitaly and the City

Vinitaly and the City 2025, Deborah Compagnoni madrina dell’evento: un brindisi per Verona e le Olimpiadi.

Verona è pronta per Vinitaly and the City: a dare il via ufficiale all’evento sarà la campionessa olimpica di sci alpino Deborah Compagnoni. Sarà proprio lei a tagliare il nastro inaugurale con un brindisi simbolico, proiettando l’attenzione sui prossimi Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, per i quali Compagnoni è Ambassador.

Con al collo tre medaglie d’oro e un argento olimpici, Deborah Compagnoni è una delle atlete più celebrate della storia dello sport italiano. Oggi, in veste di Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere i valori olimpici e le opportunità che l’Italia avrà ospitando uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.

L’inaugurazione di Vinitaly and the City sarà venerdì 4 aprile, alle ore 18, nella Loggia di Fra Giocondo, in Piazza dei Signori. Il Teàtrico Castello di Meleto Classico 1256, Metodo Classico toscano, sarà il vino protagonista del brindisi inaugurale. Questo esclusivo vino, scelto come Official Wine 2025 di Vinitaly and the City, rappresenta una reinterpretazione del Sangiovese.

L’edizione 2025 di Vinitaly and the City è ricca di appuntamenti. Con oltre 70 eventi programmati, tra cui degustazioni, masterclass, conferenze e visite guidate, il fuori salone di Vinitaly trasforma Verona in un palcoscenico per wine lovers e appassionati di enologia da tutta Italia. Gli eventi si terranno in luoghi simbolo della città, tra cui Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, tutti incastonati nel patrimonio Unesco di Verona.

L’evento sarà aperto al pubblico venerdì 4 aprile dalle 18 alle 23, sabato 5 e domenica 6 aprile dalle 15 alle 23. I carnet degustazioni sono acquistabili online fino al 3 aprile al costo di 16,50 euro, mentre durante l’evento saranno disponibili online e alle casse di Piazza dei Signori al prezzo di 20 euro.

Vinitaly and the City è organizzato da Veronafiere, in collaborazione con il Comune di Verona, la Provincia di Verona e la Fondazione Cariverona.