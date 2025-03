Vinitaly and the city: a Verona il brindisi è a cielo aperto

Vinitaly and the city: Verona celebra il vino nelle piazze e brinda sulla Torre.

Dal 4 al 6 aprile, Verona si trasforma nella capitale del vino con Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly dedicato agli appassionati, ai turisti e ai wine lovers. Per tre giorni, il centro storico della città sarà il palcoscenico di un’esperienza unica che unisce degustazioni e cultura.

Viaggio tra i sapori e le tradizioni vinicole.

Vinitaly and the City è un’occasione per scoprire e degustare i migliori vini, grazie alla partecipazione di numerose cantine e produttori. Le degustazioni saranno guidate da esperti sommelier e accompagnate da specialità gastronomiche del territorio, per un connubio perfetto tra vino e cibo.

Le location di Vinitaly and the City.

Piazza dei Signori ospiterà una prestigiosa enoteca nella Loggia di Fra’ Giocondo.

Cortile del Mercato Vecchio, qui si terranno masterclass ed esperienze sensoriali.

Torre dei Lamberti, per un brindisi panoramico con vista sulla città.

Piazza Arsenale, un angolo dedicato alla scoperta di vini innovativi e sostenibili.

Biglietti e informazioni.

I biglietti saranno disponibili online sul sito ufficiale, con possibilità di acquistare pacchetti degustazione e prenotare esperienze dedicate.