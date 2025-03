Lavori in corso e cantieri, code in A4 a Peschiera verso Milano

I lavori per la Tav e per il casello di Castelnuovo del Garda hanno causato lunghe code in autostrada A4 in direzione Milano.

Traffico pesante e lunghe code lungo l’autostrada A4 nella mattinata di oggi, lunedì 17 marzo. Tra i lavori per il nuovo casello di Castelnuovo del Garda e il cantiere della Tav Verona-Brescia, tra Peschiera e Desenzano si sono formati lunghi incolonnamenti in direzione Milano.

E’ la stessa società autostradale a far sapere che in mattinata “è stato riscontrato un difetto nella pavimentazione della tratta autostradale tra Sommacampagna e Peschiera del Garda, in direzione Milano”. Il difetto in questione in particolare riguarda “le corsie interessate dalla rimozione della deviata di San Giorgio in Salici, realizzata nell’ambito dei lavori del Consorzio Cepav Due per la costruzione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia”.

E’ stato quindi necessario un intervento urgente di messa in sicurezza della pavimentazione, che ha causato i rallentamenti e le code. Il traffico intasato in autostrada ha poi inevitabilmente problemi anche all’uscita di Peschiera e alla viabilità ordinaria della zona.