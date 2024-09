Elisa Molinarolo protagonista alla Festa dell’uva di Soave

Elisa Molinarolo protagonista alla 96ma Festa dell’uva di Soave.

L’atleta veronese Elisa Molinarolo, campionessa olimpica di salto con l’asta, ospite alla 96ma edizione della Festa dell’uva di Soave, il festival più antico d’Italia. Durante il fine settimana, che ha visto la partecipazione di oltre 15 mila persone, Elisa ha premiato i produttori di uva Garganega, protagonista indiscussa dell’evento.

La manifestazione di tre giorni, ha raggiunto un picco di oltre 7 mila visitatori nella giornata di domenica. Nonostante un inizio di weekend non particolarmente estivo, il tempo è migliorato e ha attirato turisti da tutto il mondo, insieme agli abitanti delle località vicine, nelle affascinanti vie di Soave.

Il festival ha celebrato l’uva Garganega con figuranti in abiti tradizionali e spazi dedicati alla cultura locale, come il fruttaio di appassimento sotto porta Verona e la famosa fontana del vino bianco, molto apprezzata dai visitatori. Il sindaco di Soave Matteo Pressi, ha sottolineato l’importanza del vino, con una produzione annuale di 47 milioni di bottiglie e l’85% esportato in oltre 65 paesi.

Tra le autorità presenti, i sindaci dei Comuni limitrofi e numerosi consiglieri regionali hanno evidenziato il ruolo di punta del Soave nel made in Italy. Il presidente della Provincia di Verona ha confermato l’importanza crescente di Soave nel panorama enoturistico, segnalando un momento particolarmente favorevole per il settore. L’affluenza alla festa ha dimostrato il grande interesse per il vino e il territorio di Soave.