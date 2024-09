Numeri da record per la 56esima edizione della Fiera del Riso di Isola.

Numeri da record per la 56esima edizione della Fiera del Riso: questo è quanto emerso durante la presentazione del 16 settembre a Villa Vo’ Pindemonte. Alla conferenza stampa sono stati snocciolati i numeri che caratterizzano la manifestazione: oltre 500 mila piatti serviti e più di 400 imprese coinvolte. Un evento unico in Italia e secondo in Europa solo all’Oktoberfest di Monaco per numero di presenze.

Questa fiera che si svolgerà a Isola della Scala dal 20 settembre al 13 ottobre, celebra il riso Nano Vialone Veronese IGP, coinvolgendo l’intero territorio che si distingue per la sua eccellenza agricola. Con i suoi 13 mila abitanti, Isola della Scala è pronta ad accogliere visitatori da tutta Italia ed Europa, offrendo un’area espositiva di oltre 90 mila metri quadrati.

I partecipanti potranno degustare più di cinquanta piatti a base di riso, tra cui il tradizionale risotto all’isolana, preparato seguendo la ricetta storica. La fiera offre anche stand certificati per persone affette da celiachia. Oltre alla ricca offerta gastronomica, l’evento include spettacoli, show cooking, convegni e attività culturali. Sarà possibile accedere anche a spazi climatizzati, prenotare online e utilizzare casse automatizzate.

Quest’anno, la manifestazione si arricchisce con la terza edizione di Taste of Earth, un’area dedicata alle relazioni commerciali tra imprese italiane ed estere, sottolineando così l’importanza del riso Nano Vialone Veronese IGP nel panorama internazionale.

Infine, la Fiera sarà sostenibile, utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili grazie alla collaborazione con il gruppo Agsm Aim.