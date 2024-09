Al castello di Villafranca si gustano i sapori veneti e non solo.

Joy events annuncia la quarta edizione del “Castello dei Sapori”, un evento dedicato alle tradizioni culinarie venete e non solo. La festa si terrà il 20, 21 e 22 settembre nel castello scaligero di Villafranca.

Durante queste tre giornate, le eccellenze gastronomiche del Veneto saranno protagoniste attraverso un percorso enogastronomico che celebra i sapori del territorio. Oltre ai prodotti locali, ci sarà l’opportunità di scoprire specialità di altre regioni, creando un vero e proprio viaggio tra i gusti e le tradizioni culinarie italiane.

Programma.

L’evento, a ingresso gratuito, si estenderà per tutto il weekend con stand dedicati all’area mercato e agli spazi food & drinks, aperti dal venerdì sera fino alla domenica. Per arricchire l’atmosfera, ogni serata sarà accompagnata da Dj set: venerdì con Corrado Dj in una serata Afro Night, sabato con Domus D & Arci Voice, mentre domenica Mirko Esse Dj chiuderà la manifestazione.

Per le famiglie, la domenica offrirà attività divertenti per i più piccoli, tra cui trucca bimbi e baby dance, oltre alla scultura di palloncini. Nel pomeriggio, sarà possibile ammirare un’esposizione di mezzi agricoli e assistere al raduno di camion.