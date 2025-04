Hellas Verona, a Torino un altro punto d’oro verso la salvezza

Torino Hellas Verona finisce 1 a 1, punto d’oro per la salvezza.

Hellas Verona in campo a Torino contro i granata per la 31esima giornata del campionato di serie A, e a caccia di altri punti preziosi per consolidare il vantaggio acquisito sulle posizioni pericolanti della classifica.

Si parte. La prima occasione è gialloblù: al 4′ un tiro di Mosquera sfila di poco a lato. Al 21′ ci prova Elmas da fuori, para Montipò. Dopi 31 minuti Sarr ha un’occasione importante, ma Milinkovic in uscita riesce ad anticiparlo. Al 35′ fuori di poco un tentativo di Bernede. L’ultima occasione del primo tempo è di Mosquera, sinistro alto di poco. Si va al riposo sullo 0 a 0 e con ben poche emozioni.

Ripresa. Si comincia sugli stessi ritmi del primo tempo. Al 59′ check Var per un possibile fallo di mano di Sarr: l’arbitro la rivede e decide che è rigore per il Toro. Sul dischetto va Che Adams, ma il suo tiro non è angolatissimo e Mointipò riesce a respingere. Si resta sullo 0 a 0. Ma un minuto dopo passa l’Hellas grazie a una clamorosa papera di Milinkovic Savic che quasi sulla linea di porta cerca di dribblare Sarr: sul contrasto tra i due la palla finisce in rete. Incredibile, 1 a 0 per i gialloblù al 65′.

Vantaggio che dura poco. La partita che per un’ora era stata senza emozioni sembra esplosa: al 67′ gran diagonale da fuori di Elmas, palla che sbatte sul paletto interno e gol. 1 a 1. Non succede quasi più nulla fino all’85’, quando Ricci viene espulso per un fallo da rosso su Ajayi. Ultimi 4 minuti più recupero con l’uomo in più per l’Hellas.

Al 90′ Lazovic ha la palla buona, ma non trova la deviazione vincente. Cinque minuti di recupero. Nei quali però non succede granchè. L’Hellas Verona torna da Torino con un altro punto d’oro nel cammino verso la salvezza, con la zona rischio ora distante 7 punti.

TABELLINO.

TORINO-HELLAS VERONA 1-1

Reti: 65′ Sarr, 67′ Elmas

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (dal 46′ Pedersen), Coco, Maripan, Biraghi; Casadei (dal 70′ Ilic), Ricci; Gineitis (dal 64′ Karamoh), Vlasic (dall’86’ Linetty), Elmas; Adams (dal 70′ Sanabria)

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Dembele, Sosa, Tameze, Gabellini

Allenatore: Paolo Vanoli

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda (dall’86’ Lazovic), Bradaric; Bernede (dall’80’ Kastanos); Sarr (dall’80’ Ajayi), Mosquera (dal 70′ Livramento)

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Lambourde, Slotsager, Patrick, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)

Assistenti: Matteo Passeri (Sez. AIA di Gubbio) e Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto)

NOTE. Ammoniti: 55′ Gineitis, 75′ Livramento. Espulso: 85′ Ricci