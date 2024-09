La “Rossa incontra il Rosso”: il rombo della Ferrari risuona nelle terre del vino di Verona

Torna “la rossa incontra il rosso”: l’evento esclusivo Ferrari tra le terre del vino e le bellezze di Verona .

La “Rossa” incontra il “Rosso”: il 21 settembre le Ferrari attraverseranno Verona, Valpolicella e Monte Baldo per una giornata tra motori e cultura enologica. Si è tenuta a Palazzo Barbieri la presentazione della VIII edizione del raduno Ferrari organizzato dall’Automobile Club Verona, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Verona, in collaborazione con cantina Gerardo Cesari, Ineco Official Ferrari Dealer e numerosi altri partners.

Il percorso.

L’edizione 2024 del raduno vedrà le Ferrari protagoniste di un suggestivo tour che prenderà il via da Piazza Bra alle ore 11 di sabato 21 settembre, dopo l’esposizione statica delle vetture prevista dalle 9 alle 10:30, e un momento di colazione all’Emmanuel Cafè per tutti i partecipanti.

Il percorso del mattino “Le Terre dei vini della Valpolicella”, attraverserà alcuni dei borghi più caratteristici della zona, tra cui Corrubbio, San Pietro in Cariano, Fumane e Cavalo, con un riordino previsto a Sega prima dell’arrivo alla cantina Gerardo Cesari di Cavaion Veronese. Qui gli equipaggi saranno accolti per un pranzo-degustazione e una visita facoltativa alle cantine. Si tratterà di una degustazione sensoriale ed esperienziale molto coinvolgente, un percorso che inizierà a Cavaion Veronese e proseguirà poi grazie a Cesari nel corso di tutta la giornata.

Sarà proprio la Cantina Cesari ad ospitare “La Rossa incontra il Rosso” 2024. Fondata nel 1936 da Gerardo Cesari, l’azienda vitivinicola è riconosciuta nel panorama internazionale come sinonimo di vini veronesi e pioniera nell’esportazione dell’Amarone negli Stati Uniti (1973).

Il pomeriggio proseguirà con il tour titolato “Il Baldo e la Terra dei Forti“, che porterà le vetture lungo i tornanti di Caprino Veronese, Spiazzi, Ferrara di Monte Baldo e Chalet Novezza, con un secondo riordino, prima di raggiungere Pra Alpesina e procedere poi per Avio e Belluno Veronese.

Il percorso del pomeriggio si concluderà con un rinfresco nella sede di Fumane della Cantina Gerardo Cesari, con visita al fruttaio e seconda parte dell’experience di degustazione. Il tour pomeridiano prevede anche l’ascesa della celebre Peri-Fosse.

Le Ferrari torneranno quindi a Verona verso le ore 19:30 e verranno esposte in Piazza Dante, Cortile del Tribunale e Cortile Mercato Vecchio, dove resteranno in mostra statica per il pubblico per tutta la serata. La giornata si chiuderà con una cena di gala alla Loggia di Fra Giocondo riservata ai partecipanti.

Tutte le informazioni sul percorso sul sito di Automobile Club Verona.