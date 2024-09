La Grande Sfida on tour si disputa a Verona, Sommacampagna e Nogara.

La Grande Sfida si disputa a Sommacampagna dal 17 al 21 settembre, in 7a circoscrizione a Verona dal 24 al 28 settembre e a Nogara dal 15 al 19 ottobre. Si tratta della manifestazione internazionale inclusiva di cultura, sport, arti e dialogo, che ora è pronta per andare in tour in città e nella provincia di Verona.

Arrivata all’edizione numero 29, La Grande Sfida On Tour parte dal Comune di Sommacampagna, passando per la 7a circoscrizione del comune di Verona e finendo nel comune di Nogara. Quattro tappe che rappresentano i 4 Distretti dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. Il tour è infatti realizzato in collaborazione con l’Ulss 9 Scaligera e il Comitato dei Sindaci dei diversi Distretti, in collaborazione con i commercianti, gli ambulanti dei mercati, le associazioni, le scuole e le parrocchie di Verona, delle cittadine della provincia: Sommacampagna (con le frazioni di Caselle e Custoza) e Nogara.

Roberto Nicolis, Presidente Associazione ASD La Grande Sfida APS: “Inizieremo con l’inserimento socializzante di persone con disabilità nei negozi, con la campagna “Anch’io sono capace, negozi senza barriere”, coinvolgendo diverse realtà commerciali dei territori, nonché alcuni uffici comunali. Saremo inoltre presenti attivamente nel mercato dei diversi Comuni, dove i Centri Diurni e le scuole proporranno, con l’esposizione e la vendita di manufatti artigianali “fatti a mano”, un vero e proprio mercato nel mercato”.

“Vivremo inoltre, nelle cittadine e nelle frazioni, alcune giornate sportive, incontrando le diverse realtà e associazioni del Comune per giocare insieme, concludendo poi la giornata con la Santa Messa e un momento conviviale come la cena (a Nogara sarà un pranzo, il 19 ottobre). Preparandoci poi a vivere un “momento artistico”, in cui realtà delle singole cittadine metteranno a disposizione i loro talenti e si uniranno in uno spettacolo”.