Arrestato per spaccio 25enne di Sommacampagna, aveva 5 panetti di hashish per 325 grammi.

Arrestato con 3 etti di hashish pronti per lo spaccio. Nella serata di ieri, giovedì 3 aprile, i carabinieri di Sommacampagna hanno notato nel centro cittadino un giovane che camminava a passo spedito dopo essere sceso da un’autovettura che si era allontanata a forte velocità. Il giovane veniva poi identificato in un 25enne del luogo. Sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di 5 panetti di hashish del peso complessivo di 325 grammi, motivo per il quale veniva dichiarato in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. La successiva perquisizione domiciliare in casa del 25enne consentiva di rinvenire e sequestrare anche un bilancino di precisione.

Il giovane è stato trattenuto su disposizione della Procura della Repubblica di Verona presso le camere di sicurezza della Compagnia di Villafranca di Verona fino al giudizio direttissimo, celebrato davanti al Giudice questa mattina. L’arresto è stato convalidato e l’udienza rinviata al prossimo 4 luglio.