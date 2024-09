Spray al peperoncino in classe: lezioni sospese, uno studente al pronto soccorso

Allarme all’istituto Giorgi di Bovolone dopo che uno studente ha spruzzato spray urticante in classe.

Lezioni sospese per oltre un’ora all’istituto Giorgi di Bovolone a causa di uno studente che ha spruzzato spray urticante in una classe. La sostanza, inalata dagli studenti, ha causato lievi intossicazioni e un ragazzo è stato portato al Pronto soccorso in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per controllare la qualità dell’aria. Il responsabile, un alunno di prima superiore, è stato identificato e convocato con il padre. Il consiglio di classe deciderà la sanzione disciplinare, con la sospensione prevista. Le lezioni sono riprese dopo circa un’ora.