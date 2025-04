Bovolone protagonista a Venezia: la cooperativa “Il Pellicano” vola a Palazzo Balbi

La cooperativa “Il Pellicano” di Bovolone vola a Venezia e atterra a Palazzo Balbi.

La cooperativa Il Pellicano di Bovolone è stata protagonista di un incontro istituzionale a Palazzo Balbi, sede veneziana della Giunta regionale del Veneto. Una delegazione di soci speciali della cooperativa è stata accolta dall’assessore regionale al Lavoro, Istruzione, Formazione e Pari Opportunità per un momento di confronto e condivisione centrato su inclusione, formazione e futuro del lavoro.

Fondata oltre quarant’anni fa, Il Pellicano rappresenta un’eccellenza del territorio veronese e del Veneto: specializzata nella produzione di arredi d’interni, porta avanti una missione sociale profonda, integrando nel tessuto lavorativo persone con disabilità e promuovendo un modello d’impresa responsabile e inclusivo.

Durante l’incontro, i rappresentanti della cooperativa hanno illustrato il percorso intrapreso, i successi raggiunti e soprattutto i progetti futuri. Al centro del loro impegno c’è la formazione, vista come chiave per lo sviluppo delle competenze e per l’autonomia delle persone coinvolte. Proprio su questo fronte, un contributo decisivo arriva dal Fondo Sociale Europeo, grazie al quale Il Pellicano ha potuto aderire a numerose iniziative di innovazione e crescita.