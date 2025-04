Nogarole Rocca, festa dell’Artigiano: confronto tra imprenditori e sindaci

Appuntamento a Nogarole Rocca per la Festa dell’Artigiano: ospite Monsignor Fasani.

Imprenditori, imprenditrici e amministratori dei Comuni della Pianura Veronese e del Villafranchese si ritroveranno per l’edizione 2025 della Festa dell’Artigiano a Nogarole Rocca. L’evento è stato organizzato dal Comprensorio Sud-Ovest di Confartigianato Imprese Verona.

L’appuntamento è sabato 12 aprile, con inizio alle ore 20, nelle sale del Ristorante La Bastia, in via Roma a Nogarole Rocca.

“Una cena conviviale al quale sono invitati a partecipare tutti gli imprenditori e le imprenditrici del territorio a sud-ovet della nostra provincia – spiega Gianluca Rossi, presidente di Comprensorio –, una vera e propria festa dedicata a chi lavora, che auspichiamo diventi un appuntamento annuale capace di entrare nella tradizione”.

Ospite: don Bruno Fasani.

Tra i momenti che scandiranno l’evento, l’intervento di monsignor Bruno Fasani, noto sacerdote della Diocesi di Verona, con l’incarico di Prefetto della Biblioteca Capitolare. Giornalista professionista, direttore e collaboratore di numerose testate, nonché opinionista televisivo, ha al suo attivo la pubblicazione di alcuni saggi e romanzi. Fasani interverrà in una intervista nella quale racconterà come ha modificato l’assetto della Biblioteca Capitolare di Verona, dando un’impronta imprenditoriale alla gestione della stessa.

I Comuni.

Nell’occasione sono stati invitati i sindaci e i rappresentanti di tutte le Amministrazioni comunali rientranti nell’ambito del comprensorio, che raggruppa i comuni di Buttapietra, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca. Povegliano Veronese, Sommacampagna, Sorgà, Trevenzuolo. Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona.

“Questo perché riteniamo fondamentale sederci al fianco dei nostri amministratori – sottolinea Rossi –, sia per trascorrere una piacevole cena, sia per confrontarci direttamente su temi, problemi ed esigenze che ogni giorno tutti noi, artigiani, piccoli imprenditori, affrontiamo lavorando e contribuendo allo sviluppo e al benessere del nostro territorio”.

Come partecipare.

Per prendere parte all’appuntamento (costo della cena 35 euro a persona) è necessario compilare il modulo on-line sul sito www.confartigianato.verona.it, oppure ritirare il tagliando di partecipazione nella sede provinciale di Confartigianato Imprese Verona, in via Selenia 16 a Verona. Per informazioni tel. 0459211555, gb.dalcastello@confartigianato.verona.it.