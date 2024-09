Prodotti per un ristorante: cosa serve

Se state per aprire un nuovo ristorante, o se volete riorganizzare il vostro locale e dargli un nuovo aspetto, potreste iniziare dal dedicare maggiore attenzione a tutti quei prodotti essenziali per sistemare la tavola. Non bisogna dimenticare che il tavolo di un ristorante è una sorta di primo biglietto da visita, con cui i clienti possono farsi un’idea del posto in cui stanno per mangiare.

Oggi le opzioni non mancano, come ad esempio nel caso delle tovaglie, disponibili in vari materiali e fantasie. A tal proposito noi consigliamo di affidarsi a un buon ingrosso tovaglie monouso per ristoranti, così da avere a disposizione una grande scorta ad un prezzo conveniente.

Nelle prossime righe abbiamo deciso di darvi alcune idee e consigli su come allestire i tavoli del vostro ristoranti. Continuate a leggere se volete saperne di più.

Acquistare l’essenziale

Forse non ve ne siete accorti, ma per allestire il tavolo di un ristorante sono necessari davvero molti prodotti. Di seguito abbiamo cercato di elencare cosa non dovrebbe mancare per mettere in tavola tutto ciò di cui potrebbero aver bisogno i clienti:

Tovaglie : Sono fondamentali per coprire il tavolo, e oggi è possibile acquistare prodotti realizzati con diversi materiali. Per questo in un negozio specializzato riuscirete a trovare sia tovaglie monouso, magari di carta, sia in tessuto, da lavare e riutilizzare nel corso del tempo;

: Sono fondamentali per coprire il tavolo, e oggi è possibile acquistare prodotti realizzati con diversi materiali. Per questo in un negozio specializzato riuscirete a trovare sia tovaglie monouso, magari di carta, sia in tessuto, da lavare e riutilizzare nel corso del tempo; Posate : Per quanto riguarda la scelta delle posate molto dipende dal tipo di piatti che proponete nel vostro ristorante. A seconda della ricetta potrebbero essere necessarie delle posate specifiche;

: Per quanto riguarda la scelta delle posate molto dipende dal tipo di piatti che proponete nel vostro ristorante. A seconda della ricetta potrebbero essere necessarie delle posate specifiche; Piatti : Tra gli elementi che non possono sicuramente mancare ci sono i piatti. Vale lo stesso discorso fatto per le posate, visto che esistono dei piatti prodotti appositamente per specifiche portate. Ad esempio i primi vengono serviti con dei piatti fondi, mentre i secondi con dei piatti piani;

: Tra gli elementi che non possono sicuramente mancare ci sono i piatti. Vale lo stesso discorso fatto per le posate, visto che esistono dei piatti prodotti appositamente per specifiche portate. Ad esempio i primi vengono serviti con dei piatti fondi, mentre i secondi con dei piatti piani; Bicchieri : Anche in questo caso servono bicchieri che abbiano varie forme e dimensioni, da quelli semplici per acqua e bevande ai calici per il vino;

: Anche in questo caso servono bicchieri che abbiano varie forme e dimensioni, da quelli semplici per acqua e bevande ai calici per il vino; Tovaglioli: Chiudiamo l’elenco di ciò che è indispensabile a tavola con i tovaglioli, con i quali i clienti possono pulirsi facilmente. Come per le tovaglie esistono sia prodotti monouso che in tessuto, da lavare e riutilizzare.

A seconda del tipo di attività non dovranno mancare altri oggetti. In molti ristoranti, ad esempio, l’acqua viene versata in caraffe o in bottiglie riutilizzabili. Inoltre potreste acquistare dei prodotti come le saliere e le oliere, grazie alle quali i clienti possono condire i loro piatti.

Monouso o no?

Molti dei prodotti che abbiamo elencato nel paragrafo precedente possono essere acquistati nelle loro versioni monouso. La scelta dipende spesso dal tipo di attività di ristorazione che si dirige. In una tavola calda o in un fast food, dove di solito si consumano piatti veloci, è preferibile optare per dei prodotti monouso, che permettono di tenere il locale pulito molto più facilmente, e richiedono anche meno impegno.

Nonostante ciò non va dimenticata l’importanza della raccolta differenziata. Per questo suggeriamo di acquistare prodotti monouso che siano riciclabili, così da rispettare maggiormente l’ambiente.