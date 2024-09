Un salto nel Medioevo: a Erbè tutto pronto per la rievocazione storica.



Tutto pronto per la rievocazione storica di quattro giorni nel parco Due Tioni di Erbè grazie a “1509 L’imboscata Odv”. Il Marchexe de Mantoa in camisa e descalzo, farà rivivere i fasti del passato, con rappresentazioni storiche, danze, spettacoli e laboratori per tutte le età. La data fissata è il 19-20-21-22 settembre.

Il programma.

Giovedì 19 settembre.

Ore 10:00/11:00. Attività didattiche con i bambini della scuola dell’infanzia “Luigi Bertoli” di Erbè. I più piccoli saranno coinvolti in laboratori creativi, realizzando rappresentazioni comiche ispirate alla storia e all’immaginario della rievocazione.

Ore 9:00/12:00. Progetto didattico per le scuole elementari di Erbè. Gli alunni parteciperanno a laboratori di calligrafia, arte del fuoco e tessitura.

Ore 18:00. Apertura della “Taverna del Duca” e della “Locanda del Pellegrino” con piatti tipici e rievocazione dell’atmosfera conviviale dell’epoca.

Ore 21:00. Spettacolo serale e musica con il “Paggio dei Clerici Vagantes” e il fidato burattinaio Paggetto.

Venerdì 20 settembre.

Ore 10:00/11:00. Attività didattiche con i bambini della scuola dell’infanzia.

Ore 9:00/12:00. Progetto didattico per le scuole elementari, con laboratori di scrittura e arte, in cui i ragazzi esploreranno le tradizioni medievali.

Ore 19:00/22:00. Spettacoli serali nel Paglio dei Clerici Vagantes, con danze e rappresentazioni dal vivo, e apertura delle locande.

Sabato 21 settembre.

Ore 9:00. Scena IV: La “Cattura del Gonzaga”, con una rievocazione teatrale storica. A seguire:

Torneo di arcieri, duelli tra cavalieri e spettacolo medievale che riporterà i partecipanti indietro nel tempo.

Ore 18:00/21:00. Spettacolo serale e grande festa alla Taverna del Duca con intrattenimenti medievali.

Domenica 22 settembre.

Ore 10:00. Rievocazione della “Liberazione del Signore di Mantova” e dell’assedio da parte di Guidobaldo di Montefeltro, con successioni dinastiche e storie d’amore intrecciate.

Scena I: “Corte di Roma – Matrimonio tra Eleonora Gonzaga e Francesco Maria della Rovere“.

Ore 16:00/21:00. Spettacoli di equilibrismo e danze popolari con i Giullari del Carretto.

Ore 20:00. Grande spettacolo di chiusura con fuochi d’artificio, lancio delle bandiere e giocoleria.