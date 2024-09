Legnago è donna: tutto pronto per la “Corsa Rosa”



Domenica 22 settembre alle 9:30 a Legnago parte la nona edizione della Corsa Rosa: un evento sportivo e sociale, non competitivo. Lanciato nel 2016 e organizzato da Uisp Comitato Territoriale Verona Aps, rivolge un’attenzione speciale alle donne. La Corsa Rosa nasce infatti per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, unendosi al movimento internazionale di ottobre che si colora di rosa per questa causa.

L’obiettivo principale è quello di far conoscere l’importanza della diagnosi precoce e promuovere uno stile di vita sano. Il ricavato dell’evento, al netto delle spese, andrà a sostegno delle attività dell’associazione “Cuore di Donna” di Legnago. In passato, la manifestazione ha donato quasi 24 mila euro a diverse associazioni locali.

La corsa è aperta a tutti, senza limiti di età o abilità fisiche, e ha il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Verona, dell’Ulss9 Scaligera e del Comune di Legnago. Parteciperanno anche varie associazioni locali, come Pro Loco Legnago, Avis Legnago e Aido.

La Corsa Rosa fa parte del programma “Verona in Rosa”, una serie di eventi volti a promuovere la prevenzione e la salute femminile, con il supporto delle Breast Unit della Ulss9. Queste iniziative incoraggiano anche l’accesso allo sport, la sicurezza negli spazi pubblici e l’integrazione delle donne di diverse generazioni e culture.

Per informazioni e iscrizioni, visita il sito: www.veronainrosa.com.