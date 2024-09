“Viaggio nel tempo” al giardino Sigurtà. E si cercano figuranti.

Domenica 22 settembre il Parco Giardino Sigurtà ospiterà la nona edizione di “Viaggio nel Tempo”, per l’occasione si cercano figuranti. Si tratta di un evento che farà rivivere l’atmosfera ottocentesca a Valeggio sul Mincio. Ci saranno carrozze d’epoca, figuranti in abiti storici, balli antichi con musica dal vivo, romantici pic-nic e concorsi di eleganza. Per chi è affascinato da quel periodo storico, sono inoltre aperte le iscrizioni per diventare figurante.

In programma.

Esposizione di veicoli storici: velocipedi, auto e moto d’epoca grazie a Avi (Associazione Italiana Velocipedi) e Asi (Auto Motoclub Storico Italiano).

Concorso di eleganza: le carrozze d’epoca più belle saranno premiate, insieme ai migliori costumi maschili e femminili.

Battesimo della sella e della carrozza: un’occasione speciale per i più piccoli e non solo per conoscere il mondo dei cavalli e delle carrozze.

Balli d’epoca: Quadriglie, Walzer e Polke eseguiti dalla compagnia VeneziaOttocento, con la musica dal vivo dell’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici.

Giochi storici: croquet, birilli e anelli saranno a disposizione per divertirsi come una volta.

Novità 2024.

Per i figuranti storici ci sarà un set fotografico in stile 1800 e la possibilità di fare un tour in carrozza con cocchiere attraverso il parco.

Curiosità.

Ci saranno carrozze guidate da signore e con attacchi sia con un solo cavallo che a 2 cavalli.

Le carrozze storiche che sfileranno nel Parco provengono dal Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte e vi saranno modelli da passeggio e da lavoro, come la tabacchina o il break raffinato modello estivo.

I cocchieri e le dame che guidano gli antichi calessi si mostreranno icon abiti storici ed eleganti, come si usava nel 1800. Le carrozze, infatti, erano di proprietà delle famiglie dell’alta borghesia o nobili. Tutti i conduttori indosseranno il cappello, must del tempo e indice della classe sociale di appartenenza. Il copricapo per gli uomini poteva essere un panama o un cilindro per le occasioni più importanti.

Cocchieri e signore in carrozza indosseranno guanti, obbligatori nel diciannovesimo secolo e indice di compostezza, caratteristica del galateo ottocentesco. Le signore, ad esempio, dovevano indossare gonne lunghe. Spesso gli abiti erano in abbinamento cromatico con la carrozza.

Info biglietti e figuranti.

L’evento e tutte le attività sono gratuite, previo acquisto del biglietto di entrata al Giardino. Non è necessaria la prenotazione. Chi entrerà al parco vestito in abiti ottocenteschi avrà diritto al biglietto – figurante storico alla tariffa scontata di 5,00 euro (anziché 18) disponibile qui o alla biglietteria del parco il giorno della manifestazione. In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a domenica 13 ottobre 2024.