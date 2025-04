Mamma partorisce in casa aiutata dall’operatore al telefono

Parto in casa a Verona.

Parto in casa a Verona nella prima mattina di oggi, domenica 6 aprile. Era l’alba quando una donna di 36 anni che abita con il marito in via Mantovana si è risvegliata con le doglie: il bimbo aveva fretta di nascere, non c’era tempo di andare in ospedale.

Il marito ha quindi allertato il 118, e assistito al telefono dall’operatore, in attesa dell’ambulanza, ha aiutato la moglie a far nascere il loro secondo figlio, un maschietto. Parto avvenuto senza alcuna complicazione. All’arrivo dell’ambulanza mamma e figlioletto sono stati accompagnati in ospedale.