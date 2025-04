Carrozzeria in fiamme nella notte, i vigili del fuoco evitano il peggio

Incendio nella notte in una carrozzeria di Isola della Scala.

Poco dopo le 5.300 della scorsa notte squadre di vigili del fuoco sono intervenute a Isola della Scala, in via della Cooperazione, per un incendio divampato in una carrozzeria.

I vigili, giunti dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Bovolone, hanno affrontato le fiamme che si erano sviluppate all’interno del forno di verniciatura dei camion ed evitato che il resto dell’attività fosse coinvolta dal rogo. A causa dei danni dell’incendio una parte degli spazi dell’azienda risultano non fruibili. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno impegnato i vigili del fuoco per circa 4 ore.