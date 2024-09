Era scomparso da giorni, 71enne ritrovato senza vita nel Veronese

Marino Vanto, 71enne di Chiampo, provincia di Vicenza, era scomparso da sabato: ritrovato senza vita a Vestenanova.

Si è conclusa in tragedia la scomparsa di Marino Vanto, 71 anni, residente a Chiampo, in provincia di Vicenza: il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel veronese. L’uomo era stato visto per l’ultima volta sabato scorso in un ristorante a San Bortolo delle Montagne, piccola frazione al confine tra le province di Verona e Vicenza. Preoccupati per l’assenza di notizie, i familiari hanno denunciato la sua scomparsa mercoledì.

Le ricerche sono state subito avviate, fino al tragico epilogo. La vettura di Vanto, una Ford Fiesta, è stata ritrovata in una scarpata lungo la strada tra Vestenanova e Chiampo, nascosta dalla vegetazione. All’interno dell’auto, ribaltata, il corpo dell’uomo, ormai privo di vita. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Vanto avrebbe perso il controllo della sua auto in un tornante, precipitando nel dirupo. Non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell’incidente.