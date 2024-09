Anche a Verona pioggia e freddo, l’estate ha detto addio: le previsioni per le prossime ore.

Pioggia e temperature in picchiata, adesso l’estate è davvero finita. Alla fine il peggioramento è arrivato, anche se finora, come sottolineano anche gli esperti di meteo4verona, si sono viste molte meno piogge rispetto a quanto previsto. Nella notte tra mercoledì e giovedì alcuni rovesci e locali temporali hanno interessato il nostro territorio soprattutto la zona del Monte Baldo e dell’alto Garda.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12, la situazione dovrebbe nuovamente accendersi con temporali e rovesci. E i termometri resteranno intorno ai 20 gradi, senza contare che in tarda serata è previsto un ulteriore deciso calo della temperatura.

Per la giornata di venerdì 13 avremo cieli coperti per gran parte della giornata, con alcune residue precipitazioni non escluse fino al primo pomeriggio soprattutto sulle zone orientali della provincia. Anche in questo caso non sono esclusi fiocchi bagnati sulle cime più alte delle nostre montagne. Da segnalare un netto aumento del vento in montagna con possibili raffiche sopra i 90 km/h sulle creste e cime del Baldo, del Carega e dell’alta Lessinia.