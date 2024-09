“Ti aspetto al parco” non è una minaccia ma l’invito a una festa.

“Ti aspetto al parco”: gioco, spettacoli e iniziative diverse per divertirsi e stare insieme al parco del Bastione delle Maddalene. Dopo il successo dello scorso anno, anche per questo autunno torna l’iniziativa del comune di Verona – Circoscrizione 1^, “Ti aspetto al Parco”. L’appuntamento è per il 21 e 28 settembre e 5 ottobre, dalle 15 alle 18. L’evento è organizzato con il supporto di Hermete Cooperativa Sociale.

Programma.

Sabato 21 settembre sarà il turno dello spettacolo di Pulcinella messo in scena da Favolavà con lo spettacolo per piccini “Pulcinella e L’Anguana Senalda”.

Sabato 28 settembre invece sarà installato al parco un Bike Park con la possibilità di provare l’ebbrezza di un percorso bike articolato. Basta portare la bicicletta e il caschetto. Per chi non ha la bicicletta sarà possibile prenderle in prestito direttamente al parco.

Il 5 ottobre, ma anche il 21 e 28 settembre, sarà presente il Ludobus di Hermete che porterà al parco tanti giochi in legno per tutte le età.