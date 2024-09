Riconoscimento speciale per Francesca Porcellato

Riconoscimento speciale per l’atleta veronese Francesca Porcellato.

Questa mattina Francesca Porcellato è stata accolta dal Consiglio Regionale del Veneto per ricevere un riconoscimento speciale. Nonostante il quarto posto alle Paralimpiadi, il suo risultato non sminuisce il suo valore: per tutti Francesca è e rimane sul podio.

Dopo la sua gara, è stato proposto dalla consigliera Elisa Venturini al presidente Zaia e all’assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari, di premiare formalmente l’atleta, per la sua straordinaria carriera. “Francesca è una campionessa non solo per i suoi traguardi sportivi, ma soprattutto per l’esempio di forza e determinazione che rappresenta ogni giorno”, chiosa Venturini.