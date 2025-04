San Bonifacio esulta: giocata vincente al 10eLotto, pioggia di euro

10eLotto, la dea bendata colpisce ancora: vincita record a San Bonifacio.

Verona torna sotto i riflettori per un altro colpo di fortuna: un giocatore di San Bonifacio ha centrato una vincita da 40mila euro grazie a un “9 Extra”. Il concorso è quello di giovedì 3 aprile , ed è stato giocato in via Ugo Foscolo.

Il Veneto, in totale, ha raccolto premi per oltre 50mila euro nella stessa estrazione. Oltre al premio veronese, ad Asiago in provincia di Vicenza, sono stati vinti altri 10mila euro con un “8” giocato in via Cavour.

A livello nazionale, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per un totale di 25,9 milioni di euro, portando il totale dei premi erogati dall’inizio del 2025 a oltre un miliardo di euro.