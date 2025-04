Peschiera, la donna aggredita dal marito è all’ospedale: fuori pericolo ma non ricorda

La donna aggredita dal marito a Peschiera, ancora all’ospedale: è fuori pericolo ma non ricorda nulla.

Notizie confortanti da Peschiera: la donna di 72 anni, vittima di un tentato strangolamento da parte del marito ha ripreso conoscenza. È ancora ricoverata ma le sue condizioni stanno migliorando. Come riporta il quotidiano locale L’Arena.

Il drammatico episodio è successo martedì 1 aprile, nel tardo pomeriggio. Erano circa le 17:30 quando l’uomo, 77 anni, rientrato a casa a Peschiera del Garda, avrebbe aggredito la moglie. Le ha stretto le mani al collo fino a farle perdere i sensi. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso uomo, rimasto poi sul posto ad attendere l’arrivo del personale del 118 e dei carabinieri della stazione locale.

La donna è stata subito trasferita a Verona all’ospedale di Borgo Trento in condizioni molto gravi. Ora la svolta: ha risposto alle prime cure ed è tornata vigile, anche se, al momento, non ricorda nulla dell’accaduto.

L’uomo, un ex maresciallo dell’esercito, è stato arrestato e si trova ora in attesa della convalida dell’arresto, prevista per questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari.